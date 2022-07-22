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    Galatasaray, Ali Akman için kiralama teklifi yaptı

    Galatasaray, Ali Akman için kiralama teklifi yaptı

    Yerli santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu.
    • 22.07.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 12:43
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    Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Bu sezon geri dönen Akman, kadroda yine düşünülmüyor.

    Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Galatasaray, Ali Akman için kiralama teklifi yaptı #1

    Ayhan Akman da ikna etmeye çalışıyor

    Ajansspor'da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 6 gole imza atan Akman Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Ali Akman, amcası Ayhan Akman'dan dolayı Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

    Efsane isim de yeğenine Parçalı formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

    Galatasaray, Ali Akman için kiralama teklifi yaptı #2


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