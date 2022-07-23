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    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı

    Yerli santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu.
    • 23.07.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 11:58
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    Galatasaray, Bursaspor altyapısından yetişen ve 2021 kışında E.Frankfurt'a bedelsiz imza atan Ali Akman'ın peşinde.

    Yerli santrfor arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu. Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    Geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 6 gole imza atan Akman Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı #1

    Ayhan Akman devrede

    Ali Akman, amcası Ayhan Akman'dan dolayı Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Efsane isim de yeğenine Parçalı formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı #2

    İmza atarsa 4. Akman olacak

    Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı #3


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