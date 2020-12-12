Galatasaray Ali Akman'ı kaptırmak istemiyor

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman'ı devre arasında 10 milyon TL karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

Bu sezon çıktığı 13 maçta 8 gol 3 asistle oynayan Ali Akman, devleri peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Fransız takımlarının da listesinde yer alan genç oyuncuyu kimseye kaptırmak istemeyen Galatasaray'ın, girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki forveti, devre arasında bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

10 MİLYON TL ÖNERİLDİ

Cimbom'un, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği yetenekli futbolcu için Bursaspor'a 10 milyon TL önerdiği ve oyuncunun vereceği kararı beklediği bildirildi.

Ali'den para kazanmak isteyen ve teklife sıcak bakan Bursaspor, önceliği Avrupa olan genç golcüyü ikna etmeye çalışıyor.