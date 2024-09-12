Galatasaray, Ali Efe Çördek'i renklerine bağladı Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattığını ve bu sezon için oyuncunun Ankara Demirspor'a kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Kartal Bulvarspor Kulübü'nde oynayan genç oyuncu Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, daha sonra ise 19 yaşındaki ismin Ankara Demirspor'a kiralandığını belirtti.

"TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Konuya ilişkin Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Ali Efe Çördek ve kulübü Kartal Bulvarspor Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Futbolcunun, 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ankara Demirspor kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edilen Ali Efe, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor.