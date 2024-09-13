Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ü Ümraniyespor'a kiraladı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 3'te 3 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala sarı-kırmızılı takımda bir veda yaşandı.
Galatasaray, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ali Turap Bülbül'ü 1. Lig takımı Ümraniyespor'a kiraladığını duyurdu.
"ÜMRANİYESPOR İLE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi.
Genç sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.
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