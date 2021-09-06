Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne teklif götürdü.

Sarı-kırmızılılar, El Ehli’ye 1.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

GEÇEN SEZON 51 MAÇA ÇIKTI

Dieng için 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.