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    Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

    Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

    Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.
    • Özel Haber
    • 06.09.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 14:29
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    Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

    Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne teklif götürdü.

    Sarı-kırmızılılar, El Ehli’ye 1.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

    Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı #1

    GEÇEN SEZON 51 MAÇA ÇIKTI

    Dieng için 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

    Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.

    Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı #2

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