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Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı
Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.
- Özel Haber
- 06.09.2021 - 14:19
- Güncelleme : 06.09.2021 - 14:29
Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.
Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne teklif götürdü.
Sarı-kırmızılılar, El Ehli’ye 1.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.
GEÇEN SEZON 51 MAÇA ÇIKTI
Dieng için 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.
Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.