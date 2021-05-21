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    Galatasaray, Alpaslan Öztürk'le anlaştı

    Galatasaray, Göztepe ile kontratı biten tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 16:14
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    Galatasaray, Alpaslan Öztürk'le anlaştı

    Galatasaray’da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Fatih Terim, yeni yönetimin önünü açmak için raporunu sunup Florya’dan ayrılmıştı.

    Şu anda kağıt üstünde bir teknik direktörü olmayan sarı kırmızılı kulüp, Göztepe’de büyük bir çıkış yakalayan ve sarı kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Alpaslan Öztürk ile masaya oturdu anlaşma sağladı.

    Galatasaray, Alpaslan Öztürk le anlaştı #1

    3 SEZON İÇİN 18 MİLYON LİRA ÖDENECEK

    Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat konusunda el sıkışan Galatasaraylı kurmaylar, tecrübeli savunmacıya 3 sezon için toplamda 18 milyon lira ödeyecek.

    Hürriyet’in haberine göre, Galatasaray’dan ilk sezon için 5 milyon lira kazanacak olan Alpaslan Öztürk, ikinci sezon için 6 milyon lira, 2023-2024 sezonu için de 7 milyon lira kazanacak.

    Galatasaray, Alpaslan Öztürk le anlaştı #2

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