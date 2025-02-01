Galatasaray, Alvaro Morata transferinde geri sayıma geçti

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Süper Lig'de lider durumda bulunan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun ardından bir transfere daha imza atıyor.

GALATASARAY, BEKLEYİŞE GEÇTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan devi ile Alvaro Morata'nın transferi için anlaşmaya vardı.

Morata ile daha önceden anlaşmış olan sarı-kırmızılılar, transferin tamamlanması için bekleyişe geçti.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Habere göre; Galatasaray ile Milan, Morata transferi için kiralık anlaşmayı tamamladı.

Anlaşmada 8 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu yer alacak ve satın alma opsiyonunun aktive edilmesi durumunda 1 yıllık da sözleşme uzatma opsiyonu bulunacak.

İSTANBUL'A GELECEK

İki kulüp arasındaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 32 yaşındaki golcü sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.

BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Kariyerinde Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar bulunan Morata için kulüpler toplamda 202 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

13 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli oyuncu, daha önce 2 Şampiyonlar Ligi kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.