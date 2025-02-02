Galatasaray, Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi

Haber Merkezi

Galatasaray, AC Milan'dan İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın transferi için resmi görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

GALATASARAY'A MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Morata'ya bu sezon için 4 milyon euro, gelecek sezon için ise 8 milyon euro maaş ödeyecek. Ayrıca, Milan'a bu sezon 2 milyon euro, gelecek sezon 4 milyon euro olmak üzere toplam 6 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Alvaro Morata'nın cumartesi akşamı planlanan İstanbul uçuşu, hava koşulları nedeniyle iptal oldu. İspanyol futbolcunun pazar günü saat 14.00'te yeni bir uçuşla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MORATA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan Morata, 25 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli golcü, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.