Galatasaray Amine Gouiri transferini bitiriyor! Rennes de ikna oldu

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Galatasaray, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Rennes forması giyen kanat-forvet Amine Gouiri’yi transfer etmek için adım adım sona yaklaşıyor.

Mauro Icardi’nin sezonu kapatmasının ardından gol yollarında etkili bir isim arayışına giren sarı-kırmızılılar, Gouiri için yapılan görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

14 MİLYON EURO + BONUSLAR

Sözcü’nün haberine göre, Galatasaray ve Rennes, 14 milyon euro net ücret artı bonuslar karşılığında prensipte anlaştı.

Cezayir asıllı Fransız oyuncuya da teklifini sunan Galatasaray, yıldız futbolcunun kararını bekliyor.

Daha önce bonus içermeyen 15 milyon euroluk teklifin Rennes tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

GENİŞ MEVKİ SEÇENEĞİ

Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Bu sezon Rennes formasıyla 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

RENNES’TEKİ GEÇMİŞİ VE PİYASA DEĞERİ

2022 yazında Nice’ten 28 milyon euro karşılığında Rennes’e transfer olan Gouiri’nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.