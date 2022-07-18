Galatasaray, Amine Harit'i bitirmek üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da on numara bölgesi için Schalke'nin Faslı yıldızı Amine Harit için Alman kulübüyle anlaşma sağladı.

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki on numara Amine Harit'te de mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.

Galatasaray, esas mevkiinin yanı sıra hücumun her bölgesinde forma giyebilen Faslı futbolcu için kulübü Schalke 04 ile anlaştı.

Okan Buruk çok istiyor

25 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren G.Saray, kısa süre içinde bu transferi noktalamak istiyor.

Okan Buruk'un da yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Nantes altyapısından yetişen ve 2017-18'de 8 milyon Euro'ya Schalke'ye giden Harit, geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da oynamış, 34 maçta 5 gol, 4 asist kaydetmişti.