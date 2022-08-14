Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.922
-0.23%
BTXN Coin
6.45
-4.86%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen'i istiyor

    Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen'i istiyor

    Gent forması giyen Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Galatasaray'ın yeni stoperi olmak üzere. Pazarlıklar sürüyor.
    • 14.08.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Fredrik Midstjö’nün ardından bir Norveçli daha transfer ediyor.

    Marcao’nun Sevilla’ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan sarı-kırmızılılar Gent’te forma giyen Norveçli Andreas Hanche-Olsen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı.

    3 milyon euro

    25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Hanche-Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

    Gelecek hafta içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor.

    Esas mevkisi stoper olan Hanche-Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

    Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen i istiyor #1

    Geçen sezon 55 maçta oynadı

    Geçen sezon Gent’te 55 resmi maç oynayan Norveçli savunma oyuncusu, bu sezon ise 3 karşılaşmada forma giydi. Andreas Hanche-Olsen, Norveç Milli Takımı’nda da 12 kez görev aldı.

    Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen i istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    CHP'li başkanlardan bir ortak bildiri daha
    Yerel Yönetimler

    CHP'li başkanlardan bir ortak bildiri daha

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü
    Futbol

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir