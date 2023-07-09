Galatasaray, Angelino ile prensip anlaşmasına vardı Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Angelino ile anlaşmaya vardı. İmza iki kulübün son görüşmesine kaldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçı öncesinde Avusturya'da kampa girdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu korumak isteyen bir yandan da eksik olan bölgelerini güçlendirmek isteye sarı-kırmızılılar, sol-bek transferinde sona yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon savunmanın sol tarafında sorunlar yaşayan Galatasaray, bonservisi Leipzig'de bulunan Angelino için görüşmelerini hızlandırdı.

Transfer kulüplerin anlaşmasına kaldı

Transfer haberlerinin güvenilir kaynağı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Angelino ile anlaşmaya vardı.

İspanyol oyuncu Galatasaray'da oynamak istediğini ve başka bir kulüple görüşmek istemediğini takımına bildirdi. Haberde, 26 yaşındaki sol bekin imzasının iki kulübünün anlaşmasına kaldığı vurgulandı.

Fark 4 milyon euro

Alman kulübüne 8 milyon euro bonservis teklif edildi. Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon euro talep etti.

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İspanyol oyuncu Hoffenheim formasıyla 35 maçta oynarken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.