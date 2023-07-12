Galatasaray, Angelino'nun kiralandığını duyurdu Son şampiyon Galatasaray, Leipzig'in 26 yaşındaki oyuncusu Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Mauro Icardi ve Leandro Paredes transferlerinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende’nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Geçen sezon 12 asist yaptı

Daha önce, 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtilmişti.

Kariyerinde Manchester City, PSV Eindhoven, Leipzig gibi takımlar bulunan Angelino, geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi.

Sezon genelinde orta sahanın solunda görev yaptı ve 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.

İstanbul'a geldi

İstanbul'a Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile birlikte gelen Angelino uçak yolculuğu sırasında sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Angelino, şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Galatasaray taraftarı. Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinli buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere...

"Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

İstanbul'a uçakla iniş yapan Angelino'nun ilk sözleri ise şu şekilde oldu:

Burada olduğum ve bu harika kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.

Kiralama bedeli 2 milyon euro

Sarı-kırmızılılar kapıyı 20 milyon eurodan açan Leipzig'i 2 milyon euroluk kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk şartlı zorunlu satın almayla kiralamaya ikna etti.

Angelino'nun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda 6 milyon euroluk opsiyonun da devreye gireceği öğrenildi.