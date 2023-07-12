Galatasaray, Angelino'yu kiralıyor Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Angelino transferi için Leipzig ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Mauro Icardi ve Leandro Paredes'i açıklamaya hazırlanan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bir transferde daha sona yaklaştı.

Şampiyon olan kadrosuna gerekli takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Leipzig'in savunma oyuncusu Angelino'yu renklerine bağlıyor.

Bir sezon kiralanacak

Bundesliga ekibiyle her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncuyu 2 milyon euro karşılığında bir sezonluğuna kiralayacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Angelino sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

Galatasaray'a sıcak bakıyordu

Daha önce, İspanyol sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtilmişti.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren futbolcu, sezon genelinde orta sahanın solunda görev yaptı ve 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.