Galatasaray, Ankaraspor'dan Sıraçhan Nas'la anlaştı Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki İlhami Sıraçhan Nas ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı hazırlanan Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı ekibin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon lira bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.

Sıraçhan Nas kimdir?

Ankaraspor forması giyen Sıraçhan, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki orta saha, söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi.

Bir dönem Gençlerbirliği ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Mehmet Nas'ın oğlu olan Sıraçhan Nas'ın kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.