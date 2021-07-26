Galatasaray, Arda Kızıldağ'ı bitiriyor

Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunmacısı Arda Kızıldağ transferinde sona geldi.

Savunma ve orta saha için takviyeler yapan Galatasaray, stoper konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA VE GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞILDI

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki oyuncusu Arda Kızıldağ'la büyük oranda anlaşmaya varıldı. Kulüpler arasında da küçük pürüzler kaldı.

Küme düşen başkent temsilcisinde kalmak istemeyen 1.87 boyundaki oyuncunun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak. Gençlerbirliği onu şimdi satmazsa, sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Bonservis bedeli elde edilemeyecek.





2 MİLYON EURO CİVARI BONSERVİS

Bu sebeple Ankara ekibi de ayrılığa sıcak baktı. Kulüplerin 2 milyon euro civarında bir rakam üzerinde anlaştıkları öğrenilirken ödeme planıyla ilgili ufak pürüzlerin konuşulduğu ifade ediliyor. Transferin en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Akşam'ın haberine göre; yabancı kısıtlaması sonrasında yerli rotasyonunu geniş tutmak isteyen sarı-kırmızlılılarda Arda Kızıldağ, önemli bir takviye olacak. Aynı zamanda Luyindama'nın satılma ihtimali bulunduğu için Arda Kızıldağ hamlesi "mecburi" görülüyor.

Takımıyla geçen sezon küme düşen 22 yaşındaki stoper 31 maçta forma giymişti.