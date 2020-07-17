Galatasaray: Arda Turan transfer edilmeyecek

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi için görüştüğü iddialarını yalanladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın eski takımına döneceğine yönelik iddialar üzerine şu ifadelere yer verdildi:

"ARDA TURAN KONUŞULMADI"

"Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."

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