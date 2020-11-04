Galatasaray Atakan Çankaya'yı izliyor

Ocak ayı için kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Ankaragücü'nün ön liberosu Atakan Çankaya'yı izlemeye aldı. Fatih Terim'in beğendiği Çankaya için analiz raporu hazırlanacak.

Yaz transfer sezonunda Fatih Terim'in istediği futbolcuları takıma dahil edemediği için taraftarlar tarafından tepki alan Mustafa Cengiz ve kurmayları ocak ayında işi sıkı tutmak için kolları şimdiden sıvadı.

OCAK TRANSFER DÖNEMİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

Henry Onyekuru, Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı ile temaslarını sürdüren Galatasaray yurtiçinde de Ankaragücü'nün çalışkan ön liberosu Atakan Çankaya'yı kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı.

DETAYLI ANALİZ RAPORU BEKLENİYOR

Bu sezon takımıyla 3'ü Süper Lig olmak üzere 4 maça çıkan Çankaya, hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.

Altay altyapısından çıkan 22 yaşındaki ön liberoyu kadro derinliği açısından takımda bulundurmak isteyen sarı-kırmızılılar gözlemci ekibinin detaylı analiz raporunun ardından kesin kararını verip, Ankara temsilcisiyle görüşecek.