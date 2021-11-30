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    Galatasaray Aytaç Kara'nın biletini kesti

    Sarı-kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen Aytaç Kara devre arasında başka bir takıma gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 14:03
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    Galatasaray Aytaç Kara'nın biletini kesti

    Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Aytaç Kara, bir türlü istenilen yükselişi yapamadı.

    Teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna dahi giremeyen Kara ile yolların ayrılması planlanıyor.

    Devre arasında vedaya hazırlanan Galatasaray'da Aytaç Kara'ya Süper Lig'den talipler var.

    Galatasaray Aytaç Kara nın biletini kesti #1

    SÜPER LİG'DEN 3 TALİP

    Eski takımı Yeni Malatyaspor'un dışında Adana Demirspor da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

    Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli de devre arasında Aytaç'ı kadrosuna katmak için yönetime talebini bildirdi.

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de Aytaç'ı istediklerini açıklamıştı. Gevrek açıklamasında, "Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray Aytaç Kara nın biletini kesti #2

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