Galatasaray, Aytaç Kara'yı listesine aldı

Yabancı sınırının gelecek sezondan itibaren hayata geçirilecek olması nedeniyle Türk oyunculara yönelen Galatasaray, Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın peşine düştü.

Ekonomik kriz ve gelecek yabancı sınırı nedeniyle Türk oyunculara yönelen Galatasaray, Karagümrük'ün 1.92'lik stoperi Fatih Kurucuk'un ardından bir ismi daha gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın peşine düştüğü öğrenildi.

Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği belirtildi.

DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON SONU

Ocak ayında Paşa'nın kapısını çalacak olan Galatasaray, eğer İstanbul ekibini ikna edemezse oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacak.

TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI

2015-2017 yılları arasında Trabzonspor'da da forma giyen Aytaç, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.