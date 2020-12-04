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    Galatasaray, Aytaç Kara'yı listesine aldı

    Galatasaray, Aytaç Kara'yı listesine aldı

    Yabancı sınırının gelecek sezondan itibaren hayata geçirilecek olması nedeniyle Türk oyunculara yönelen Galatasaray, Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 11:46
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    Ekonomik kriz ve gelecek yabancı sınırı nedeniyle Türk oyunculara yönelen Galatasaray, Karagümrük'ün 1.92'lik stoperi Fatih Kurucuk'un ardından bir ismi daha gündemine aldı.

    Sarı-kırmızılı yönetimin, Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın peşine düştüğü öğrenildi.

    Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği belirtildi.

    Galatasaray, Aytaç Kara yı listesine aldı #1

    DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON SONU

    Ocak ayında Paşa'nın kapısını çalacak olan Galatasaray, eğer İstanbul ekibini ikna edemezse oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacak.

    TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI

    2015-2017 yılları arasında Trabzonspor'da da forma giyen Aytaç, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

    Galatasaray, Aytaç Kara yı listesine aldı #2

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