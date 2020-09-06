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    Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı

    Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı

    Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi kiralamaya karar vermesinin ardından tecrübeli futbolcu da yeniden listeye alındı. Sarı-kırmızılılar N'diaye ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 09:15
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    Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı.

    Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi yeniden kiralamaya karar vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı takım tecrübeli futbolcuyla temasa geçti.

    Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı #1

    NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ

    Görüşmelerin ardından Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul ederek ücretinde de büyük bir indirime gitti.

    Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle anlaşması halinde Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı #2

    FATİH TERİM ONAY VERDİ

    Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

    Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

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