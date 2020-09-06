Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı

Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi kiralamaya karar vermesinin ardından tecrübeli futbolcu da yeniden listeye alındı. Sarı-kırmızılılar N'diaye ile anlaştı.

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı.

Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi yeniden kiralamaya karar vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı takım tecrübeli futbolcuyla temasa geçti.

NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ

Görüşmelerin ardından Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul ederek ücretinde de büyük bir indirime gitti.

Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle anlaşması halinde Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.