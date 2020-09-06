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Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 09:15
Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı.
Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi yeniden kiralamaya karar vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı takım tecrübeli futbolcuyla temasa geçti.
NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ
Görüşmelerin ardından Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul ederek ücretinde de büyük bir indirime gitti.
Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle anlaşması halinde Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.
FATİH TERİM ONAY VERDİ
Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak.
Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.