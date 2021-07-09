Sarı-kırmızılı kulüp Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından bir transferde daha sona geldi. Resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray, Keçiörengücü’nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek.

“GALATASARAY HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR”

Barış Alper Yılmaz imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamalarında, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir" İfadelerini kullandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferini açıkladı VİDEO

EN SON 2 SENE ÖNCE BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Galatasaray 2 yıl aradan sonra ilk kez bir oyuncuyu bonservis bedeliyle aldı. Sarı-kırmızılı ekip en son 2019 yılında 300 bin euroya Ozornwafor’u transfer etmişti.

Galatasaray transfer açıklamasında, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.





34 MAÇA ÇIKTI

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz.” ifadelerini kullandı.