Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferini bitirdi

Galatasaray; Beşiktaş ve Trabzonspor’un da peşinde olduğu Keçiörengücü’nün genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz’la anlaşmaya vardı.

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, kulübe genç oyuncuları da transfer ediyor. 61saat’e konuşan Ankara Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve pazartesiye kadar süre verdiklerini söyledi.

TRABZONSPOR DA SIRADA BEKLİYOR

Sol kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray öncelikli durumda. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da kendisini aradığını söyleyen Başkan Tahiroğlu, “Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardık. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir hafta önce beni aradı ama bu süre zarfında herhangi bir geri dönüş olmadı. Ben de Oflu ve fanatik bir Trabzonsporluyum.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız." diye konuştu.

21 yaşındaki genç kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon 34 lig maçında 8 gol ve 5 asistle oynadı.