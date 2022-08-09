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    Galatasaray, Batuhan Şen'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

    Galatasaray, 23 yaşındaki file bekçisi Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesinin uzatılıp kiralandığını açıkladı.
    • 09.08.2022 - 19:59
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    Galatasaray, Batuhan Şen'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Oyuncuyla sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, ardından Batuhan Şen'in gelecek sezon için Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

    Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

    Galatasaray, Batuhan Şen i Fatih Karagümrük e kiraladı #1

    "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan"

    Fatih Karagümrük ise "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen. Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verdi.

    Galatasaray, Batuhan Şen i Fatih Karagümrük e kiraladı #2


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