Galatasaray bek transferinden vazgeçti! Okan Buruk listesini güncelledi

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Galatasaray'da ara transfer reçetesi yeniden güncellendi.

Teknik direktör Okan Buruk, öncelikli olarak belirlediği listeden 'bek' takviyesini çıkardı.

Bir stoper ve bir kanat-forvet hamlesini 'olmazsa olmaz' olarak nitelendiren Okan Buruk, bir de merkez orta saha takviyesini talep etti.

Sarı-kırmızılılarda öncelik ise şu anda Georges Mikautadze olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ

Lyon Kulübü 25 milyon euro bonservis bedeli talebinde ısrar ediyor.

Son olarak önerilen 21 milyon euroluk teklif ise revize edilerek bonuslarla birlikte 23 milyon euroya çıkarılacak.

Sarı-kırmızılıların stoper takviyesinde ise ilk sırada Paris Saint-Germain'dan Milan Skriniar yer alıyor.