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Galatasaray, Belhanda'ya son teklifini sundu

Galatasaray, Belhanda'ya son teklifini sundu

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda'ya yıllık 1.7 milyon euro önerdiği öğrenildi. Faslı futbolcu düşünmek için süre istedi.