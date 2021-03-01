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- Galatasaray, Belhanda'ya son teklifini sundu
Galatasaray, Belhanda'ya son teklifini sundu
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda'ya yıllık 1.7 milyon euro önerdiği öğrenildi. Faslı futbolcu düşünmek için süre istedi.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 12:30
Geldiği günden bu yana performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölen Belhanda, 4 senelik sözleşmesinin sonuna geliyor.
Yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan 31 yaşındaki futbolcuyla uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha oyuncusuna son teklifini sundu.
Senelik en fazla 1.7 milyon euro verebileceklerini ileten yönetim, oyuncudan cevap bekliyor.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Düşünmek için süre isteyen Belhanda'nın teklifi kabul etmemesi durumunda, yönetimin ısrarcı olmayacağı belirtildi.