Galatasaray Berkan Kutlu transferinde Alanyaspor'la anlaştı

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu için 3 milyon euro bonservis ödenecek

Galatasaray , yeni sezon öncesi yerli iskeletine bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Yönetimi, genç futbolcunun bonservisine 3 milyon euro ödeyecek.

Berkan'ın resmi imzalar öncesinde yaptığı açıklamada, "Transfer teklifini duyar duymaz çok heyecanlandım ve elim ayağım birbirine dolaştı.





“ÇOK MUTLUYUM”

Çocukluk hayalimin gerçekleşiyor olmasından dolayı oldukça mutluyum ve gurur duyuyorum. Galatasaray formasını sırtıma geçirip muhteşem taraftarın önünde sahne almak için sabırsızlanıyorum" dediği bildirildi.

FATİH TERİM ALANYA MAÇINDA ÇOK ETKİLENDİ

Berkan Kutlu transferinin, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre; Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, sarı-kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olarak düşünülüyor.

İsviçre'de doğup büyüyen Berkan Kutlu, futbol altyapı temelini de burada aldı. Geçen sezon başında Sion'dan ayrılan ve Alanya'nın yolunu tutan genç futbolcu, 1.86 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

Terim, hem Taylan'ın hem de Berkan'ın geriden oyun kurma konusunda Galatasaray'a seviye atlatacağını düşünüyor.