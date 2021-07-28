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    Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı

    Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı

    Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'dan transfer etmek istediği Berkan Kutlu ve takımıyla anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:49
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    Galatasaray, uzun süredir transferi için uğraştığı Berkan Kutlu konusuna noktayı koydu. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi

    Galatasaray, Berkan'ın transferi için 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'a 5 yıllık imza attı.

    Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı #1

    PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL’A GELECEK

    Alanyaspor'dan takım arkadaşlarıyla vedalaşan Berkan, İstanbul'a gelecek ve perşembe günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

    Berkan, geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

    Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı #2

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