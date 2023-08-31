Galatasaray, Berkan Kutlu'yu Genoa'ya kiraladı Galatasaray, orta saha futbolcusu Berkan Kutlu'nun İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray, Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

İtalyan ekibi, milli oyuncu için Galatasaray'a 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur.

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