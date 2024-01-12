Galatasaray, Berkan Kutlu'yu geri çağırdığını açıkladı Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü duyurdu.

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Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında kiralandı

Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

Fazla süre alamadı

Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

"Adamlar Krunic'i alırken..."

Bu açıklama üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya yaptığı yorumlarda yönetimi eleştirdi.

Kullanıcılar attıkları tweet'lerde, "Adamlar Bonucci, Krunic'i transfer ederken biz Berkan'ı geri çağırıyoruz." diyerek Berkan'ın dönüşünden olan mutsuzluklarını dile getirdi.

Bazı futbolseverler ise Berkan'ın dönüşünden dolayı olumlu eleştiriler yaptı.