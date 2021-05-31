Euro
10.3823
-0.57%
Dolar
8.5072
-0.67%
Altın
520.68
-0.68%
Borsa
1.417
-0.35%
Bitcoin
315.000
1.20%
EXEN Coin
33.27
-0.53%
19ºC
İstanbul
Sağanak yağış 19 C

    Galatasaray, Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme imzaladı

    Galatasaray, U19 takım forması giyen Berkan Mahmut Keskin 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme imzaladı

    Galatasaray, U19 takım forması giyen 2002 doğumlu Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    U19 takımıyla bu sezon 10 maça çıkan genç sağ bek, dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

    2022-23 SEZONU SONUNA KADAR GEÇERLİ

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri kullanıldı.

    Galatasaray, Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme imzaladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir