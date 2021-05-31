Galatasaray, Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, U19 takım forması giyen Berkan Mahmut Keskin 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, U19 takım forması giyen 2002 doğumlu Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

U19 takımıyla bu sezon 10 maça çıkan genç sağ bek, dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

2022-23 SEZONU SONUNA KADAR GEÇERLİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri kullanıldı.