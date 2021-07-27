Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Mert Günok'la görüştü

Muslera'nın performansının düşük olması nedeniyle yerli kaleci arayışlarına giren Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği Mert Günok'a teklif yaptı.

Transferde bu sezon yolları sürekli kesişen Galatasaray ile Beşiktaş yine karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de forma giyen milli kaleci için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim, transfer için bizzat görüştü.

Daha önce Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Gedson’da karşı karşıya gelen iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü. İlk olarak siyah-beyazlıların radarında bulunan milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından sarı-kırmızılıların da gündemine oturdu.

Teknik direktör Fatih Terim’in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Başakşehir’e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi.

EN UYGUN MERT GÜNOK

Son oynanan PSV Eindhoven karşılaşmasında kendisine yakışmayacak goller yiyen Muslera’nın durumunu da göz önüne alan sarı-kırmızılılar, yerli kaleciler içerisinde en uygun ismin Mert Günok olduğuna karar verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban gibi yedek isimler olmasına rağmen, Muslera’nın yanına koyabilecekleri bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok’a ilk teklifi yaptı.

Terim’in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert’i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.