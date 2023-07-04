Galatasaray büyük oynuyor! De Gea bombası Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren yıldız eldiven David De Gea'nın menajeriyle iletişime geçti.

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de temas kurduğu İspanyol kaleci De Gea için nabız yokladığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki eldivenin menajeriyle tamsa geçen Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticileri, yıllık maaş şartları hakkında bilgi aldı.

Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro bedelle birlikte bonusların da yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan Juan Mata'nın da İspanyol kaleciye sarı-kırmızılı takıma gitmesi için çağrıda bulunduğu kaydedildi.

ManU, Onana'yı istiyor

Manchester United, sözleşmesi sona eren De Gea'yla yola devam etmek istemiyor. İngiliz devinin Inter'in kalecisi Onana'ya yakın olduğu öğrenildi.

12 yılda 8 kupa kazandı

De Gea, 2011'de Atletico Madrid'den Manchester United'a 25 milyon euroya transfer oldu ve 12 yıl İngiliz devinin formasını giydi.

Manchester United'da 545 maça çıkan De Gea, bunların 190'ında kalesini gole kapattı.

İspanyol eldiven, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 8 kupa kazandı.