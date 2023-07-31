Galatasaray büyük oynuyor! Sergio Ramos'la anlaşıldı iddiası Galatasaray'ın Victor Nelsson'u satarak yerine Real Madrid'in efsaneleri arasına geçen stoperi Sergio Ramos ile anlaştığı öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri katan Galatasaray, bu kez sürpriz bir yıldızı getirmek için çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılılar, PSG'de oynayan ve yeni sezonda takımda olması beklenmeyen Sergio Ramos ile ilgileniyor.

Ramos ile anlaşıldı

Haber Global'e göre; Galatasaray'da Nelsson'un ayrılış süreci başladı ve yönetim Danimarkalı stoper yerine Sergio Ramos'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlandı.

Real Madrid tarihinini önemli oyuncularından olan 37 yaşındaki oyuncu, son 2 sezonunu PSG'de geçirdi.

Sözleşmesini uzatmayan Ramos'a Inter Miami ve Al-Nassr gibi takımların ilgi gösterdiği iddia ediliyor.