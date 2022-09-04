Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Galatasaray, kulübünde mutsuz olan ve yeni sezondaki kadro yapılanmasında düşünülmeyen Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü ile olan görüşmelerine hız verdi.

Bir yandan Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, Brendan Radgers ile sorunlar yaşayan Milli oyuncu Çağlar Söyüncü için resmen harekete geçti.

Galatasaray, Çağlar'ı kiralamak istiyor

Bu transferle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki stoperin yeni kontrat imzalamak istemediği için kadroya alınmadığı iddia ediliyor. Habere göre Galatasaray, milli yıldız için önümüzdeki hafta da görüşmelerini sürdürecek.





Leicester performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'dan 2018 yılında 21 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Premier Lig kariyerinde 91 maça çıkan Çağlar, 3 gol kaydetti.

Brighton maçı kadrosuna alınmadı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City forması giyen ve henüz hazır olmadığı gerekçesiyle takımda forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, teknik direktör Brendan Rodgers tarafından Brighton maçının kadrosuna alınmadı.



