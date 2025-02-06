Galatasaray, Carlos Cuesta ile anlaştı

Haber Merkezi

Galatasaray, uzun süredir sürdürdüğü stoper arayışlarında mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Genk forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile el sıkıştı.

Transfer için kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

CUESTA İLE 3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Genk ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı. Cuesta’nın kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

STOPER HATTINA KOLOMBİYALI İKİLİ

Carlos Cuesta, Galatasaray’ın mevcut stoperlerinden Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı’nda birlikte görev yapıyor.

Bu transferle birlikte, sarı-kırmızılıların savunma hattında iki Kolombiyalı futbolcu yan yana oynayacak.

GALATASARAY BİRÇOK ADAYI GERİDE BIRAKTI

Galatasaray, stoper transferi için Saba Goglichidze, Wout Faes, Jan Carlo Simic ve Martin Vitik gibi isimlerle ilgilenmiş ancak yüksek bonservis bedelleri nedeniyle bu oyuncuların transferlerini gerçekleştirememişti.

Son olarak Cuesta’da karar kılan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu kısa sürede takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadı.

GALATASARAY'I TAKİBE ALDI

25 yaşındaki stoper, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takibe alarak transfer iddialarını güçlendirdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.