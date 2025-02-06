Ligde şampiyonluk yarışını zirvede devam ettiren Galatasaray, kadrosunu genç bir defans ile güçlendiriyor.
CUESTA RESMEN GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
3 SEZON İÇİN 8 MİLYON EURO
Yapılan açıklamaya göre, Cuesta’nın bonservisi için KRC Genk kulübüne 8 milyon euro ödenecek. Bu ödeme üç sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştirilecek.
SÖZLEŞMENİN DETAYLARI
Kolombiyalı savunmacıyla 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyurulurken, oyuncunun alacağı yıllık maaşlar da şu şekilde sıralandı:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı: 650 bin euro
2025-2026 sezonu: 1.450.000 euro
2026-2027 sezonu: 1.550.000 euro
2027-2028 sezonu: 1.650.000 euro
Savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapan Galatasaray, Cuesta’nın katkısıyla defans hattında istikrar sağlamayı hedefliyor.
GALATASARAY'IN 8. KOLOMBİYALI OYUNCUSU
25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın tarihindeki 8. Kolombiyalı futbolcu oldu.
Cimbom'da ilk Kolombiyalı oyuncu olarak Faryd Mondragon forma giydi.
Mondragon'dan sonra da Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez, sarı-kırmızılılara transfer oldu.
"BÜYÜK OYUNCULARLA BÜYÜK KULÜPTE OYNAMAK, HERKESİN HAYALİ"
Transfer nedeniyle mutlu olduğunu belirten Cuesta, şunları söyledi:
Burada olduğum ve Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen, şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için yüzde 100'ümü verebilirim. Buraya gelmeden önce Davinson ile konuştum. Bana, 'Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni atlatırsın' dedi. Milli takım arkadaşımla oynamak güzel bir duygu. Taraftarımıza mesajım sahada yüzde 100'ünü verecek bir oyuncuya sahip oldular. Her maç her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım.
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