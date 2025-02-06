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Haber Merkezi

Ligde şampiyonluk yarışını zirvede devam ettiren Galatasaray, kadrosunu genç bir defans ile güçlendiriyor.

CUESTA RESMEN GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

3 SEZON İÇİN 8 MİLYON EURO

Yapılan açıklamaya göre, Cuesta’nın bonservisi için KRC Genk kulübüne 8 milyon euro ödenecek. Bu ödeme üç sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Kolombiyalı savunmacıyla 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyurulurken, oyuncunun alacağı yıllık maaşlar da şu şekilde sıralandı:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı: 650 bin euro

2025-2026 sezonu: 1.450.000 euro

2026-2027 sezonu: 1.550.000 euro

2027-2028 sezonu: 1.650.000 euro

Savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapan Galatasaray, Cuesta’nın katkısıyla defans hattında istikrar sağlamayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN 8. KOLOMBİYALI OYUNCUSU

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın tarihindeki 8. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Cimbom'da ilk Kolombiyalı oyuncu olarak Faryd Mondragon forma giydi.

Mondragon'dan sonra da Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez, sarı-kırmızılılara transfer oldu.

"BÜYÜK OYUNCULARLA BÜYÜK KULÜPTE OYNAMAK, HERKESİN HAYALİ"

Transfer nedeniyle mutlu olduğunu belirten Cuesta, şunları söyledi: