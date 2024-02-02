Galatasaray, Carlos Vinicius'la anlaştı Galatasaray, Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ve kulübü Fulham ile her konuda anlaştı. 28 yaşındaki Vinicius'un, bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna yeni bir isim katmayan Galatasaray, harekete geçmeye hazırlanıyor.

Genoa'da kiralık forma giyen Milli futbolcu Berkan Kutlu'yu takıma döndüren sarı-kırmızılılar, devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30+5, Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e 5+5 milyon 50 bin euro bonservis bedelleri karşılığında gönderdi.

Sezon sonuna kadar kiralanacak

Bakambu'nun yerine, Mauro Icardi'nin arkasında bekleyecek bir golcü futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralayacak.

Transfer için İstanbul'a gelecek

Fulham'ın ardından Brezilyalı golcü de ikna oldu. Gün içerisinde İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeye imza atacak.

Fulham'la 48 maçta 8 gol attı

Kariyeri boyunca Napoli, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven gibi dev takımların formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

Premier Lig ekibiyle 48 resmi maça çıkan hücum oyuncusu, 8 gol ve 3 asistle mücadele etti.