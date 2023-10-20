Galatasaray, Cedric Bakambu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Galatasaray'da büyük beklentilerle kadroya katılan yıldız oyuncu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında yıldız isimle yollarını ayırıp bölgesine yeni bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri doğrultusunda sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ara transfer dönemi adına da çalışmalarına hız vermiş durumda.

Sarı-kırmızılılar, kadroda performansı yetersiz görülen isimlerin yerine takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda yolların ayrılacağı isimlerden biri de belirlenmiş gibi duruyor. Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferini devre arasında göndermeyi planlıyor.

Gözden çıkarıldı

Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi’ye alternatif olarak transfer ettiği Cedric Bakambu, henüz golle tanışmayı başaramadı. Ligde 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 olmak üzere 8 maçta süre alan 32 yaşındaki santrfor, yetersiz performansı nedeniyle şimdiden gözden çıkarılmış durumda.

Yerine yeni golcü

Galatasaray Yönetimi, devre arasında Bakambu ile yolları ayırarak daha etkili bir yedek golcü transfer etmeyi planlıyor. Kongolu futbolcu, geçen sezon Yunanistan Ligi’nde 18 gol atarak, gol kralı olmayı başarmıştı.