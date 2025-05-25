Galatasaray cephesinden Victor Osimhen açıklaması

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Süper Lig'de rakipleri geride bırakan Galatasaray, üst üste 3 toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı.

5. yıldızı takan sarı-kırmızılı takımda ise gündemin en önemli maddesi Victor Osimhen'in geleceği.

Sezon başında Napoli'den kiralanan yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

Nijeryalı süper starın hangi takımla anlaşacağı merakla bekleniyor.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a verdiği röportajda Victor Osimhen'in transfer edilebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

Yazgan, şunları dedi:

Futboldan sorumlu arkadaşlarımız, ellerinden geleni sarf ediyorlar. Hocamızın da arzuları doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Victor Osimhen ile Juventus, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, PSG ve Al Hilal ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

70 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasını 40 kez giydi.

Osimhen, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistle mücadele etti.