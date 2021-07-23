- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Galatasaray, Cicaldau için anlaşma sağladı
Galatasaray, Cicaldau için anlaşma sağladı
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 14:42
- Güncelleme : 23.07.2021 - 14:49
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV'ye karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , bir süredir gündeminde yer alan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferini bitirdi.
Galatasaray'ın transfer adına Cicaldau'nun kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
ESKİ LİG BAŞKANI AÇIKLADI
1996-2004 yılları arasında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, Pro X kanalına yaptığı açıklamalarda transferin bittiğini belirtti.
Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.
SAMPDORIA DA İLGİLENİYORDU
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan Cicaldau, 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.