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    Galatasaray, Cicaldau için anlaşma sağladı

    Galatasaray, Cicaldau için anlaşma sağladı

    Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulunan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 14:49
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    Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV'ye karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , bir süredir gündeminde yer alan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferini bitirdi.

    Galatasaray'ın transfer adına Cicaldau'nun kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

    ESKİ LİG BAŞKANI AÇIKLADI

    1996-2004 yılları arasında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, Pro X kanalına yaptığı açıklamalarda transferin bittiğini belirtti.

    Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray, Cicaldau için anlaşma sağladı #1

    SAMPDORIA DA İLGİLENİYORDU

    Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan Cicaldau, 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

    Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.

    Galatasaray, Cicaldau için anlaşma sağladı #2

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