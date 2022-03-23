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    Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile anlaştı

    Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile anlaştı

    Sampdoria yönetimi, uzun süredir takip ettiği Alexandru Cicaldau’nun bonservisi için Galatasaray’a 8 milyon euro ödemeyi kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:01
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    Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya turu kaptırdı.

    Son lig maçında da Gaziantep FK'ya mağlup olan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kadroda yapılanmaya gidecek.

    Sarı kırmızılılar, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun sezon sonu satışı konusunda İtalya’nın Sampdoria Kulübü ile anlaşmaya vardı.

    Sezon başında Romanya’nın Universitatea Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’yu uzun süredir takip eden Sampdoria yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçip, oyuncuya talip olduğunu resmen bildirdi.

    Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile anlaştı #1

    TORRENT DE ONAY VERDİ

    Sampdoria’dan gelen bu talebin ardından teknik direktör Domenec Torrent’in görüşüne başvuran sarı kırmızılı yöneticiler, “Kulüp kâr edecekse satabilirsiniz.” yanıtını alınca İtalyan kulübü ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli için 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldı.

    Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile anlaştı #2

    TEK ŞART SAMPDORIA'NIN LİGDE KALMASI

    Hürriyet'in haberine göre; bundan sonra transferin gerçekleşmesi için bir tek şart bulunuyor. Sampdoria takımı Serie A’da kalırsa imzalar atılacak, küme düşmesi durumunda transfer rafa kalkacak.

    Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile anlaştı #3

    6.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

    Sampdoria, 30 haftası geride kalan Serie A’da 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattındaki Genoa ve Venezia takımlarıyla arasında 7 puan fark bulunan mavi beyazlı kulüp, ligde kalma yolunda büyük avantaja sahip.

    Galatasaray, sezon başında 6.5 milyon euroya aldığı Cicaldau’yu Sampdoria’ya satarsa 1.5 milyon euro kâr etmiş olacak. 24 yaşındaki Rumen futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 34 resmi maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Genç futbolcu, Romanya A Milli Takımı’nda da 20 karşılaşma oynayıp 2 gol kaydetti.

    Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile anlaştı #4


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