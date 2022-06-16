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- Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor
Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor
- 16.06.2022 - 09:19
- Güncelleme : 16.06.2022 - 09:21
Burak Elmas yönetimi zamanında Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu transfer çalımını halen unutamadı.
Sarı-kırmızılılarda başkan seçilen Dursun Özbek de siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Cyle Larin'i transfer listesine ekledi.
Sözleşme uzatma görüşmelerine sıcak bakmayan ve Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanadalı futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte.
Transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
8 gol 1 asist
Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 maçta Beşiktaş forması giydi.
8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.