Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş ile yollarını ayıran Cyle Larin'i çok istediği öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.

Burak Elmas yönetimi zamanında Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu transfer çalımını halen unutamadı.

Sarı-kırmızılılarda başkan seçilen Dursun Özbek de siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Cyle Larin'i transfer listesine ekledi.

Sözleşme uzatma görüşmelerine sıcak bakmayan ve Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanadalı futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte.

Transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

8 gol 1 asist

Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 maçta Beşiktaş forması giydi.

8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.