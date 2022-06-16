Petrol
119.57
0.89%
Euro
18.047
0.15%
Dolar
17.2864
0.28%
Altın
1.016
0.13%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
380.384
2.24%
BTXN Coin
9.16
0.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor

    Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş ile yollarını ayıran Cyle Larin'i çok istediği öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
    • 16.06.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Burak Elmas yönetimi zamanında Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu transfer çalımını halen unutamadı.

    Sarı-kırmızılılarda başkan seçilen Dursun Özbek de siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Cyle Larin'i transfer listesine ekledi.

    Sözleşme uzatma görüşmelerine sıcak bakmayan ve Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanadalı futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte.

    Transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Galatasaray, Cyle Larin i istiyor #1

    8 gol 1 asist

    Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

    1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 maçta Beşiktaş forması giydi.

    8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi - HABERİ

    Galatasaray, Cyle Larin i istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Btcrobo

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kardeşler daireyi ateşe verdi
    3. Sayfa

    Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kardeşler daireyi ateşe verdi

    Hakim'in Yolculuğu üçlemesinin yaratıcısından İki Yaşam
    Kitap

    Hakim'in Yolculuğu üçlemesinin yaratıcısından İki Yaşam

    Görüş Bildir