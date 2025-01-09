Galatasaray, Davide Calabria'yı gündemine aldı

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Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 3. kez toplamda da 25. zaferini kazanmak isteyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, savunma bölgesini güçlendirmek için rotayı Serie A'ya çevirdi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİ CALABRIA

İtalya'dan tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milan'ın kaptanlarından Davide Calabria'nın durumu hakkında bilgi istedi.

Galatasaray, Calabria'yı bu ara transfer döneminde kadroya katmak istediğini iletti.

SEZONU MILAN'DA TAMAMLAMAK İSTİYOR

Görevden alınan Paulo Fonseca döneminde yedek duruma düşen ve formasını Emerson Royal'e kaptıran Calabria, yeni teknik direktör Sergio Conceiçao ile birlikte yeniden formasını geri kazanabileceği inancıyla en azından sezon sonuna kadar Milan'da kalmak istediğini iletti.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Milan altyapısından yetişen ve başka hiçbir kulüpte oynamayan Davide Calabria, bu sezon 11 maça çıktı.

7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu maçlarda 1 kez ağları sarsmayı başardı.