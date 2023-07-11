Galatasaray, Davinson Sanchez'i transfer etmek istiyor Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı Tottenham'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'i gündeme alındı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezonda unvanını korumak için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Transfer döneminde henüz bir futbolcuyla sözleşme imzalamayan sarı-kırmızılılar, takımın başarılı savunmacısı Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı gündemine Premier Lig ekibi Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'e teklif yaptı.

9 milyon euro gözden çıkarıldı

Transfer haberlerinin güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Tottenham forması giyen Davinson Sachez için kulübüne sözlü teklif gönderdi.

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için yaklaşık 9 milyon euroyu gözden çıkardığı, ayrıca Londra ekibinin de Sanchez'i göndermek istediği için bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Öte yandan oyuncunun vereceği kararın bu transferde kilit rol oynayacağı ifade edildi.

2017 yılında 42 milyon euroya transfer oldu

Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Sanchez, 2017 yazında 42 milyon euro karşılığında Londra ekibine transfer oldu.

Tottenham ile 6 sezonda 205 resmi maça çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 5 gol atıp 1 de asist üretti.