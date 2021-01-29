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    Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaştı

    Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaştı

    Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 17:02
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    Omar’ın yılbaşı gecesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası sezonu kapatmasının ardından Linnes ve Şener’in performanslarını yeterli bulmayan ve sağ beke de takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere’de buldu.

    Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaştı #1

    YARIN İSTANBUL'DA

    Sarı-krmızılılar, Premier Lig ekibi Newcastle United’da forma giyen DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yedlin için İngiliz kulübünü ikna eden Galatasaray, ABD'li oyuncuyu yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

    Yedlin, bu sezon siyah-beyazlılarla 6 lig maçına çıkarken gole katkı sağlayamadı.

    Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaştı #2

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