Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
240.850
-2.20%
EXEN Coin
17.70
-1.11%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Galatasaray DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi

    Galatasaray DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi

    Galatasaray, DeAndre Roselle Yedlin’in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 20:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Omar'ın yılbaşında gözünden yaralanmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, aradığı sağ beki buldu.

    Sarı-kırmızılılar, DeAndre Roselle Yedlin’in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

    Galatasaray DeAndre Yedlin i KAP a bildirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir