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- Galatasaray DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi
Galatasaray DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, DeAndre Roselle Yedlin’in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 20:15
- Güncelleme : 31.01.2021 - 20:29
Omar'ın yılbaşında gözünden yaralanmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, aradığı sağ beki buldu.
Sarı-kırmızılılar, DeAndre Roselle Yedlin’in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."