Galatasaray, Dembele için Lyon'a ilk teklifini yaptı

Galatasaray, Dembele için Lyon'a ilk teklifini yaptı

Galatasaray, golcü transferi için hız kesmeden girişimlere devam ediyor. Galatasaray, Lyon'un yıldız oyuncusu Moussa Dembele'yi kadrosu katmak için için pazarlıklara başladı.

Ocak ayındaki transfer dönemi için sıkı bir çalışma yapan Galatasaray'ın forvet öncelikli girişimleri hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, menajeriyle İstanbul'da söz kesilen yıldız futbolcu konusunda konusunda çemberi daha da daraltmak amacıyla harekete geçti.

5 milyon euro teklif edildi

Moussa Dembele'nin kulübü Lyon'la ilk teması gerçekleştiren Galatasaray yönetiminin sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki santrforun bonservisine 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Şimdi Lyon'un vereceği cevap bekleniyor, ancak Fransız kulübüne yakın kaynaklar, bu teklifin büyük ihtimalle kabul edilmeyeceğini belirtiyor.





Galatasaray'a evet dedi

Galatasaray'a, "Evet" diyen Moussa Dembele'nin ocakta Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için resmi operasyona start verildi.

Galatasaray cephesi ise oyuncuyla yapılan anlaşmayı bir koz olarak kullanacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayı itibarıyla Dembele ile resmen protokol imzalayıp, temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama seçeneği bulunuyor.





Lyon yeni sözleşme teklif etti

Lyon'un yetkilileri ise Fransız golcüye yeni bir mukavele önerip, bu tehlikeyi bertaraf etmenin hesapları içinde. Ancak Dembele'nin Lyon'la yeni bir sözleşme fikrine sıcak yaklaşmadığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray yönetimi, Lyon'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde, pazarlıkları daha da sıklaştırarak süreci hızlandırmayı hedefliyor.



