Galatasaray, Denayer'in menajeriyle görüştü

Okan Buruk'un gelişiyle nokta atışı transferlerine devam eden sarı-kırmızılılar, Jason Denayer'in menajeri ile İstanbul'da pazarlık masasına oturdu.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından ilk olarak Okan Buruk, Torrent'in yerine getirildi. Sezonu açan sarı-kırmızılılarda transferde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'da sürpriz bir veda yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli savunmacısı Alpaslan Öztürk, Spor Toto 1. Lig'e transfer oldu. Eyüpspor bir açıklama yaparak Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyecek.

Galatasaray, stoper Abdülkerim Bardakçı’nın ardından ikinci transferini Kazımcan Karataş ile yaptı. 5 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki sol bekin kulübü Altay’a 20 milyon lira transfer bedeli ödenecek. Genç oyuncuya 400 bin lira imza parası verilecek. Ayrıca futbolcu ilk yıl için 5 milyon 350 bin lira alacak. Her yıl maaşı artacak Kazımcan’ın son yıl ücreti ise 10 milyon lira olacak.

Marcao’nun yerine Denayer

Cim-Bom, Marcao için Sevilla ve Zenit’ten gelecek ikinci teklifleri beklerken, olası bir ayrılık durumunda Denayer hamlesi gelecek. Sarı-kırmızıların, savunmada sorun yaşamamak için böyle bir adım atacağı ve en az 4 stoperle sezona gireceği bildirildi.

Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim transferde gelişmeleri hızlandırdı. Denayer’in menajeri Jesse de Preter İstanbul’a gelirken yıldız ismin transferi için görüşmelere start verildi. Yönetim bonservisi elinde bulunan Belçikalı futbolcu için ile sözleşme görüşmesi yaptı.

Galatasaray fiyatı indirmeye çalışıyor

Buna göre tecrübeli stoper, Aslan'dan ilk planda 4 senelik imza ve 3 milyon euroluk kontrat istedi. Denayer ayrıca 2 milyon euro imza parası talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim bu fiyatı indirmek için harekete geçti. Galatasaray rakamları yarı yarıya düşürerek Belçikalı futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

21 maçta oynadı

Tecrübeli oyuncu, Lyon formasıyla 21 maçta forma giyerken 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak dikkat çekerken, bonservisinin elinde olması olumlu detaylardan bir tanesi. Olumsuz yön ise Denayer'in yüksek bir imza parası talebinde bulunması.

Kulübü yakından tanıyor

Olimpik Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Jason Denayer'in savunmada rekabeti artırması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye sıcak bakan ve önceki günlerde İstanbul'da futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelen Jason Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da top koştururken 50 resmi maçta sahaya çıkmıştı.

Jason Denayer, Cenk Ergün'le yemekte buluştu / Haberi için tıklayın